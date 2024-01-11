د.الهندي: مافعلته جنوب أفريقيا عجزت عنه دول عربية وإسلامية

فلسطين اليوم

وجّه د.محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، التحية لدولة جنوب افريقيا لتقديمها الدعوى القضائية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي، متمنيا لو أن هناك دولة عربية أو إسلامية اتخذت مثل هذا القرار.

وأكد د.الهندي خلال تصريحات صحفية، أن هذه المحاكمة ليست لـ"إسرائيل" وحدها بل تشمل الولايات المتحدة أيضا، التي أعطت الغطاء لكل الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" و منعت أي قرار بمجلس الأمن، كما قدمت لها كافة الدعم السياسي و العسكري في حربها على قطاع غزة .

وشدد على ان المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" ضد المدنيين جاءت برغبة و رعاية من الولايات المتحدة، بهدف استعادة الردع الذي فقده الاحتلال يوم 7 أكتوبر، "والذي كان كالصاعقة على راسها، كونها الذراع الأمريكي للتحكم في المنطقة" .

و رجّح د.الهندي ان تُدين محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بجريمة الإبادة الجماعية ، معتبرا ان هذا القرار هو محاكمة لجميع القتلة و تعرية لكل من غطّى جرائم الاحتلال ، وان الاتهامات الإسرائيلية لجنوب إفريقيا يظهر حجم التوتر والغضب في "إسرائيل" .