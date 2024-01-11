برا وجوا.. سرايا القدس تضرب العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سيطرتها على مسيّرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأكدت السرايا استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "تاندوم" في منطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة. وقصفت موقعي "كيسوفيم" و"أبو صفية" الإسرائيليين بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت سرايا القدس أيضاً تجمعاً لجنود العدو في محيط بني سهيلا، شرقي خان يونس، بقذائف الهاون.

وتحت ضربات المقاومة، أكمل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي سحب الآلاف من قواته في قطاع غزة، في إطار انسحاب كبير للقوات الإسرائيلية من شمالي قطاع غزة، "بأمر من المستوى السياسي والطوارئ".

وتخوض المقاومة الفلسطينية في غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغّلة، في أكثر من محور في القطاع. وفي إثر ذلك، ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في المعارك البرية إلى أكثر من 180 جندياً منذ بداية التوغل البري.