إعلام عبري: التقدير داخلياً أنّ محكمة العدل ستصدر قراراً ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إنّ هناك الكثير في "إسرائيل" ممّن يعتقدون بأنّ اليوم "شكّلّ دليلاً على أنّه لم يكن لدى إسرائيل خيار، سوى التعاون مع محكمة العدل الدولية".

وذكرت قناة "كان"، إنّه "لدى الكيان القدرة على تقديم مرافعات"، لافتةً إلى أنّه "يمكن تخيّل ما كان ليحصل لو لم تُعرب إسرائيل عن رأيها".

كما أضافت أنّ هناك أمراً يتعزّز بعد النقاش اليوم وهو التقدير الموجود داخل الكيان، بأنّ هناك "قرار ما ستصدره المحكمة ضد إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّه "ليس بالذات وقف القتال".

بدوره، أكّد مراسل قناة "كان" في لاهاي، دوف غيل هار، أنّ "هذا اليوم كان يوم جنوب أفريقيا"، التي "نجحت في جرّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كله، وليس فقط الحرب في غزة، إلى النقاش".

وأوضح غيل هار أنّ المسألة "لا تتعلّق في إذا ما كان الجيش حذراً في عدم إصابة السكان الأبرياء"، بل أنّ جنوب أفريقيا "عادت إلى الوراء 75 سنة، أي إلى نشوء دولة إسرائيل".