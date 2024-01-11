الاحتلال يعتقل شابًا من قرية رمانة غرب جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من قرية رمانة، غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن محمد ترك من رمانة، أثناء مروره عبر حاجز برطعة العسكري.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى: عرابة، والسيلة الحارثية، وتعنك، وزبوبا، في محافظة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب محمد صبري خضور من عانين، أثناء تواجده داخل أراضي الـ48.