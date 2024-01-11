حكومة غزة: منذ بدء العدوان على غزة.. 7 آلاف مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء

فلسطين اليوم

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إنّ هناك 7 آلاف مفقودٍ، 70% منهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة منذأكثر من 3 أشهر.

وتابع المكتب الحكومي أنّ "جيش" الاحتلال دمّر 380 مسجداً، و3 كنائس في القطاع، خلال عدوانه المستمر على غزة.

كما لفت في إحصائية جديدة إلى أنّ الاحتلال ارتكب "1968 مجزرة منذ السابع من أكتوبر".

وذكر مراسلون أنّ "العدوان يتركز في المنطقة الوسطى، حيث تواصل مدفعية وطائرات الاحتلال استهداف مخيمات البريج والمغازيوالنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة"، وعلى جنوب القطاع وتحديداً خان يونس.

بالإضافة إلى ذلك، جرى الإعلان عن استشهاد الصحافي محمد جمال صبحي الثلاثيني بعد قصف الاحتلال منزل عائلته.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الضحافيين إلى 117 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية علىالقطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتبكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية في محاور التقدّم. وأعلنت كتائب القسّام خلال الساعات الأخيرة،أنّها استهدفت 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"، ودمّرت آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع في خانيونس.