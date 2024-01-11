رئيس لجنة "مرغليوت": مستوطناتنا شمالاً عادت إلى العصر الحجري لا لبنان

فلسطين اليوم

قال رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت"، إنّ وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، وعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجريلكن في النهاية باتت مستوطنات "إسرائيل" من "دون كهرباء وعادت إلى العصر الحجري".

يأتي ذلك بعد أنّ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ الصليات الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان، أدّت إلىانقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات بالجليل الأعلى، من بينها "كريات شمونة"، "مرغليوت" ، "منارة"، و"مسكاف عام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشراتالصواريخ، في ردٍ على ‏الاعتداء الذي طال مركز الدفاع المدني التطوعي في حانين جنوبي البلاد.

وجدّدت المقاومة في بيانها، تأكيدها على أنّ المقاومة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين، بعد أن أعلن قبل ذلك، ارتقاء شهيدينوسقوط عدد من الجرحى، في الاستهداف الإسرائيلي لمركز الدفاع المدني.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ "استهداف المقاومة للمستوطنة، أسفر عن 7 إصابات كحصيلة أولية".

وفي جنوب لبنان، أطلقت المقاومة الإسلامية نيران مباشرة من لبنان، باتجاه موقع المالكية الإسرائيلي، كما استهدف مجاهدو المقاومة بعدظهر اليوم، تجمعاً لجنود الاحتلال في تل شعر، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.