الفصائل الفلسطينية تؤكد رفض التفاوض قبل وقف العدوان

فلسطين اليوم

جددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على موقفها الموحد الرافض لأي اتفاقات أو صفقات إلا بعد وقف شامل للعدوان الإسرائيلي علىالشعب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع وطني طارئ عُقد في يوم الخميس (11-12) لبحث التطورات في ظل العدوان الصهيوني علىالشعب الفلسطيني في اليوم الـ 97 لمعركة طوفان الأقصى.

في بيانها، قدمت الفصائل تحية للشعب الفلسطيني، وأعربت عن فخرها واعتزازها بالمقاومة الفلسطينية التي خاضت معركة طوفان الأقصىبشجاعة، مؤكدة أن هذه المعركة شكلت تحولًا استراتيجيًا في قضية فلسطين، وكانت ردًا طبيعيًا على مخططات الاحتلال الصهيوني.

تشدد الفصائل على موقفها برفض أي اتفاق أو صفقة دون وقف شامل للعدوان، وتؤكد على أن إدارة الشأن الفلسطيني وشؤون قطاع غزةهي شأن وطني فلسطيني لا يمكن التدخل فيه من قبل الاحتلال أو داعميه.

وأعربت الفصائل عن دعمها الكامل لجهود إغاثة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، مع استعدادها للتعاون مع الجهات والمؤسساتالحكومية في تعزيز صمود الفلسطينيين وحماية الجبهة الداخلية.

دعت الفصائل أبناء شعبها في مختلف المناطق إلى التصدي والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وداعميه، داعية إلى قطع العلاقات معهموإنهاء مشاريع التطبيع، وثمنت جهود الدول والشعوب الداعمة لفلسطين وشددت على صمود شعبها وحقه في الحرية والعودة وتقرير المصيروإقامة الدولة الفلسطينية