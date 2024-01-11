خارجية الاحتلال بعد محكمة لاهاي: جنوب أفريقيا تلعب دور الذراع القضائية لـ"حماس"

فلسطين اليوم

وصفت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جنوب أفريقيا في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدها في لاهاي،بأنّها "تلعب دور الذراع القضائية في خدمة حماس".

وفي سياقٍ متصل، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل" وصلت إلى حدٍ كبير من "الفشل السياسي الخطير"، ولا سيما بعد بيانالخارجية الإسرائيلية.

من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي في موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، تعليقاً على البيان: حقيقة أنّ إسرائيل وصلت إلى هذا الحد هوفشلٌ سياسيٌ خطير من جانب حكومة نتنياهو، إلى جانب الفشل الأمني والاستراتيجي الذي أدّى إلى أحداث 7 أكتوبر.

ولفت إلى أنّ هناك عوامل ساهمت في الفشل، منها "السياسات المتطرفة، انعدام السرية، والتصريحات غير المسؤولة لرئيس الوزراء والوزراءوأعضاء الكنيست".

واليوم، انطلقت جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادةالجماعية في غزّة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، في كلمة عند بدء الجلسة، إنّ دولته "تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلىتهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنّ "إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أنّ "خطاب الكراهية والعنصرية، أصبح متفاقماً في إسرائيل، ومستقبل الفلسطينيين في غزّة يعتمد على جلسات محكمة العدلالدولية".