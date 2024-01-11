"يوم مشهود" لمحاكمة القتلة: الحجز على أموال "إسرائيل" وتشكيل دائرة جنائية لنظر الدعوى الموضوعية.

فلسطين اليوم

وصف مثقفون وخبراء القانون الدولي يوم محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بأنه يوم مشهود، حيث وجهوا شكراً يليق بقامة جنوبإفريقيا. في البداية، أشاد الباحث في القانون الدولي المستشار حسن أحمد عمر بحكومة جنوب إفريقيا على تحركها لوقف ومنع استمرارجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن ذلك يتم تحت إشراف محكمة العدلالدولية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز المتحدث مفارقات القدر، حيث ركز على تضليل إسرائيل للرأي العام، حيث كانت تزعم منع جرائم إبادة مماثلة لتلك التي تعرض لهااليهود في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. ولكنه شدد على أن "إسرائيل" ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، والتي يشهدهاالعالم عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقدّم المستشار مقترحات هامة لحكومة جنوب إفريقيا في قضية محاكمة "إسرائيل" أمام المحكمة الدولية، حيث يُطلب توقيع حجز تحفظيعلى أموال "إسرائيل"في البنوك العالمية بقيمة 5 مليار دولار، واستخدامها لإعادة بناء المنشآت المدمرة وتعويض أهالي الشهداء والمصابين. ويقترح أيضًا تشكيل دائرة جنائية خاصة للنظر في القضية، تضم قضاة غير إسرائيليين وتعيين نائب عام للقضية.

ويتحدث المستشار عن التفويت في خدعة إسرائيلية تدّعي بدء التحقيق في القضية، مع التأكيد على أهمية عدم السماح بتفوق هذه الخدعةفي محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن محكمتها هي الأعلى قضائيًا وتأمل في تجاوز إسرائيل لتشمل داعميها أيضًا.

ويتحدث الأديب محمد سلماوي عن أهمية يوم محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الدولية ويشيد بجهود جنوب إفريقيا ورئيسها نيلسون مانديلا. ويُبرز أهمية الوثيقة التاريخية التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتعكس إدانتها الشديدة للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ويُختتم الشاعر فاروق جويدة بالتأكيد على أن موقف جنوب إفريقيا يحمل الكثير من الرمزية، خاصةً وأنها قادمة من بلد عانى من التفرقةالعنصرية، مع التأكيد على أن محكمة العدل الدولية ستسجل تاريخًا جديدًا في صراع الشرق الأوسط.