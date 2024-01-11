فلسطين اليوم

لبنان: رداً على استهداف الدفاع المدني.. المقاومة تقصف "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، في ردٍ على ‏الاعتداءالذي طال مركز الدفاع المدني التطوعي في حانين جنوبي البلاد.

وجدّدت المقاومة في بيانها، تأكيدها على أنّ المقاومة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين، بعد أن أعلن قبل ذلك، ارتقاء شهيدينوسقوط عدد من الجرحى، في الاستهداف الإسرائيلي لمركز الدفاع المدني.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ "استهداف المقاومة للمستوطنة، أسفر عن 7 إصابات كحصيلة أولية".

جاء البيان بعد إطلاق المقاومة نيران مباشرة من لبنان باتجاه موقع المالكية الإسرائيلي، كما استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم،تجمعاً لجنود الاحتلال في تل شعر، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كذلك، استهدفت المقاومة، تجمّعًا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة، كما استهدفت تجمّعاً ‏للجنود في محيط موقع البغدادي،وفي محيط تلة الطيحات وجبل نذر، بالأسلحة الصاروخية، وأوقعت ‏إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح.

وأيضاً، استهدفت ‏التجهيزات التجسّسية في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها.