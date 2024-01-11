البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة نفط أميركية في بحر عمان

فلسطين اليوم

أعلنت البحرية الإيرانية احتجاز ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بناء على "أمر قضائي إيراني".

وقالت البحرية الإيرانية، إن احتجاز الناقلة تم بموجب "قرار قضائي"، وإن الناقلة المحتجزة "سرقت شحنة نفط مملوكة لإيران بتوجيه من الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.

وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، ثم فُقد الاتصال بها.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها، أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من سواحل مدينة صحار بسلطنة عمان.