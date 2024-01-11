السيد الحوثي: مستعدون لمواجهة مباشرة مع واشنطن.. وأي اعتداءٍ أميركي لن يبقى من دون رد

فلسطين اليوم

أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ اليمن مستمرٌ بمنع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، وخليجعدن وبحر العرب، مشدداً: "لن نتردد من الوصول لأيّ مستوىً أعلى".

وقال السيد الحوثي خلال كلمةٍ بمناسبة "جمعة رجب"، إنّ اليمن لن يتردد في فعل "كل ما نستطيعه نصرةً لفلسطين، وسنُواجه العدوانالأميركي، وأيّ اعتداء أميركي لن يبقى من دون رد"، معقباً بقوله: "إذا كانت المواجهة مباشرة فنحن مستعدون لفعل ما يلزم وسنقاتل بكلجرأة".

وأوضح أنّ الموقف اليمني في منع السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور هو "موقفٌ فاعل وكبّد اقتصاد العدو خسائر كبيرة"،مطمئناً السفن التي تمرّ في البحر الأحمر بقوله: "لا مشكلة على السفن عليها، لأنّ السفن المستهدفة بشكلٍ حصري هي السفن المرتبطةبإسرائيل".

كما أمل السيد الحوثي من الدول العربية والإسلامية، ألا تتورط أبداً وأن تترك الأميركيين والبريطانيين يتورطون وحدهم"، مشيراً إلى أنّموقف الغرب مما يحصل في غزّة مخٍز وفضيحة مُتجددة "لكن الذاكرة العربية الضعيفة تحتاج لأحداثٍ مُتجددة دائماً".

كذلك، توجّه بالنداء إلى كل الشعوب في الخليج، لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية.

مظلومية الشعب الفلسطيني مُستمرّة منذ عقود

وعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قال السيد الحوثي إنّ الكيان الإسرائيلي على مدى 75 عاماً "يتفنن في ارتكاب أبشع الجرائم بحقّالشعب الفلسطيني"، متابعاً أنّ "استهداف المسجد الأقصى يأتي في سياق العداء لديننا وأمتنا، وكل ممارسات اليهود في باحاته كراهيةواعتداء".

وأردف أنّ مع ما قدّمه النظام السعودي من مئات مليارات الدولارات، يجعلها "البقرة الحلوب كما يوقولن عنها، وهذا وسام تكريم على طريقةأميركا".

واستنكر السيد الحوثي العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 97 يوماً على قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ مظلومية الشعب الفلسطيني، لها عقود منالزمن امتدّت لأكثر من 75 عاماً إذ يمارس الاحتلال التجويع والحصار الشديدين على الشعب الفلسطيني.

استمرار التظاهرات رفضاً للعدوان الإسرائيلي أمرٌ مهمٌ جداً

وعن الدعم اليمني لفلسطين، قال السيد الحوثي إنّ الشعب الفلسطيني يتحرّك بأنشطةِ التعبئة العسكرية في معظم المحافظات، مؤكداً أنّ"الملتحقين بها أصبحوا بالآلاف".

وأشار إلى أنّ الشعب الفلسطيني خرج على نحوٍ كبيرٍ جداً في ميدان السبعين والمحافظات وازداد تفاعله بعد الجريمة الأميركية في البحرالأحمر.

ووصف خروج اليمنيين إلى الساحات، الجمعة الماضية، بأنّه أكبر مما سبقه، وهذا المستوى التصاعدي في التحرّك والتفاعل والاستمرار أمرٌمهمٌ جداً.