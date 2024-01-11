وقفة "شكر" لجنوب إفريقيا في رام الله

فلسطين اليوم

شارك عشرات المواطنين في وقفة "شكر" لجنوب إفريقيا، لرفعها دعوة أمام محكمة "العدل الدولية" تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاءت الفعالية التي نظمت في ميدان نيلسون مانديلا بمدينة رام الله، اليوم الخميس، تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثلين عن الفصائل والمؤسسات.

وقال اشتيه، إن "إسرائيل" متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وإن جنوب أفريقيا المدافعة عن الكرامة والإنسانية رفعت دعوى ضدها ، وهزمت نظام الفصل العنصري، مضيفا أن فلسطين هي قضية العرب وقضية الأفارقة والأوروبيين والمواطن الأمريكي الشمالي والجنوبي وقضية الآسيوي الحر وكل إنسان حر في هذا العالم..

بدوره القائم بأعمال ممثلية جنوب أفريقيا في فلسطين فويو منغواني، جدد في كلمة له خلال الوقفة، مساندة بلاده للشعب الفلسطيني، داعيا إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية بحقه.