محاكمة تاريخية للاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية.. تفاصيل مرافعات جنوب أفريقيا

فلسطين اليوم

أنهى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتهاجمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني.

وطالب الفريق القانوني في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية"، بإصدار أمر للكيان بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة، ودعوة العدو إلىمعاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال سفير جنوب أفريقيا في هولندا فوسي ماندونسيلا، إنّ على العدو أن يتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماءوالغذاء والدواء، كما طالبها بالكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.

وانطلقت اليوم الخميس، جلسات الاستماع التي تستمر يومين في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضدالاحتلال الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، وسيمثل الأطراف فيها محامون ذوو خبرة.

وقال تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا "العدو لديه نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضاف "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري" وتابع قائلا "نية تدمير غزة تمت رعايتها على أعلى مستوى فيالدولة".