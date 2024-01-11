"أمنستي" ترحب بمقاضاة "إسرائيل" أمام العدل الدولية

فلسطين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية، إن جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الكيان الإسرائيلي لاتفاقية الإبادة الجماعية، خطوة ضرورية للمساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين.

ووفق المنظمة، فإن المداولات بوسعها المساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، وتوفير بصيص أمل بتحقيق العدالة الدولية.

وأضافت المنظمة أنه ثمّة مؤشرات ونذرا مقلقة بالنظر إلى حجم الموت والدمار الهائل في غزة، حيث قُتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في غضون 3 أشهر ونيّف، وفُقد 10 آلاف آخرون تحت الأنقاض، فضلا عن التصاعد المروّع في الخطاب العنصري الذي يجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم من قِبل بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين "الإسرائيليين".

وأوضحت أن كل هذا جاء مقترنا بفرض الاحتلال حصارا غير قانوني على غزة، مما أدى إلى منع أو تقييد وصول السكان المدنيين إلى المياه والغذاء والمساعدة الطبية والوقود.