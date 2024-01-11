بلدية غزة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة

فلسطين اليوم

طالبت بلدية غزة المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الحياة الإنسانية والحياتية في المدينة.

وأكدت البلدية في تصريح صحفي، أن الاحتلال انتهك القانون الدولي الإنساني، واستهدف المرافق الحياتية والخدماتية، إذ استهدف المدنيين، وبيوتهم، والمستشفيات، والمدارس والجامعات، وكذلك محطات الصرف الصحي، والشوارع والحدائق والأشجار، فضلا عن المباني الأثرية والثقافية، وكل مظاهر الحياة الإنسانية في المدينة.

وأشارت إلى أن حالة الدمار الواسع وتحويل الاحتلال مدينة غزة إلى مدينة منكوبة، بالإضافة إلى قطع سبل الحياة ومنها المياه والكهرباء، والوقود اللازم لتشغيل الآليات الخاصة بجمع النفايات وتشغيل أبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

وأوضحت أن العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب بأزمات كبيرة في المدينة، ونقص كبير في المياه بسبب قطع وتدمير الاحتلال لمصادر المياه الرئيسة، بالإضافة إلى تكدس نحو 70 ألف طن من النفايات داخل المدينة وغرق أجزاء واسعة منها بالصرف الصحي بسبب قطع الكهرباء ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المحطات وتشغيل الآليات.