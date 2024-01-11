"ذي إيكونوميست": "إسرائيل" لن تتمكن من تدمير شبكة أنفاق غزة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "ذي إيكونوميست"، إن "جيش" الاحتلال يُقدّر أنّه لم يدمر بعد حتى نصف الأنفاق التي بنتها المقاومة في قطاع غزة، بينما تستمر الحرب لأكثر من 3 أشهر.

وأضافت الصحيفة، أنّ الاحتلال كان قد وضع تدمير شبكة الأنفاق هذه كأحد أهداف الحرب الرئيسية، مقدّراً أنّ طول شبكة الأنفاق يصل إلى مئات الكيلومترات، لكن المسؤولين الأمنيين يعترفون بأنّ هذا الرقم ربّما أقل من الواقع، وبأنّهم لن يتمكنوا من تدمير هذه الشبكة بالكامل.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "ذي إيكونوميست" تحدثت فيه عن "المعضلات المتزايدة" التي يواجهها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في الوقت الذي لم تحقق فيه "العملية العسكرية" في خان يونس، التي بدأت في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أي نتائج ملموسة بعد.