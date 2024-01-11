الجيش اليمني ينفذ مناورة تحاكي السيطرة على مستوطنة "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تنفيذ اللواء 141 مشاة، في القوات المسلحة اليمنية، مناورةً عسكريةً، تحاكي السيطرة على مستوطنة افتراضية للعدو وأسر من تبقى من جنوده قبل تفجيرها.

وشارك في المناورة، التي تمت تحت عنوان "جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، عدد من الوحدات العسكرية، منها سلاح الجو المسير ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية وسلاح المدرعات وقوات المشاه والاتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية.

وخلال المناورة التي حضرتها قيادات عسكرية، وشخصيات اجتماعية، وعدد من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة. أكدت قوات محور البقع الالتزام الكامل دينياً وأخلاقياً وإنسانياً بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ومحور المقاومة لتحرير كامل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.