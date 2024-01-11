الإعلام العبري: عدد جرحى الجيش "الإسرائيلي" يتجاوز الـ6 آلاف

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن أكثر من 6 آلاف من عناصر المؤسسة "الأمنية والعسكرية"، بما فيها "الجيش الإسرائيلي" وشرطة الاحتلال أصيبوا منذ الـ 7 من أكتوبر.

وأضاف إعلام الاحتلال، أنه وبعد شهر واحد فقط من الحرب أبلغت وزارة الصحة الكنيست أن "إسرائيل" ليست مستعدة للتعامل مع هذا العدد الهائل من الأشخاص، العسكريين والمدنيين، الذين أصيبوا في الحرب، إلى جانب العدد المعتاد من المرضى الذين يتنقلون عبر النظام الطبي.

وفي هذا الإطار، نقلت الـ"جيروزاليم بوست"، عن وزارة "الأمن "أنها تعمل بكامل طاقتها لمساعدة الجرحى وأنها تقلص الإجراءات الروتينية وتوظف موظفين للتعامل مع هذا الطوفان من الجرحى منذ أكتوبر الماضي