إيران: وزارة الأمن تكشف هوية المخطط لتفجيري كرمان

فلسطين اليوم

كشفت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن التفجيرين الانتحاريين على الطريق المؤدية إلى مرقد الشهيد قاسم سليماني في كرمان، في ذكرى إحياء مراسم استشهاده، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

ووفق وزارة الأمن الإيرانية، فإنّ التحقيقات الأخيرة بشأن هذا الاعتداء، أظهرت أنّ الُمخطط الرئيسي للعمليات هو شخص يحمل الجنسية الطاجيكية اسمه "بازيروف بوزروف إسراييلي"، واسم مستعار هو "عبد الله الطاجيكي"، وعمره 24 سنة.

وأضافت وزارة الأمن أنّ بوزروف انضم إلى تنظیم داعش الإرهابي عبر منصة تلغرام، وفي الأشهر الأخيرة، دخل إلى مدينة وان التركية، ثم دخل إلى إيران، وعبرها إلى أفغانستان بشكل غير قانوني من حدودها الغربية إلى الشرقية ليلتحق بمعسكرات داعش في محافظة بدخشان الأفغانية، ثم انتقل أخيراً إلى إيران بشكل غير قانوني ليلتحق بنفس المقر في كرمان.

وأوضحت أنّ المُتهم دخل إلى إيران بشكل غير قانوني في تاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي مع سيدة وطفل للتمويه عبر الحدود الجنوبية الشرقية لإيران، وبعدها انتقل إلى محافظة كرمان ليستقر هناك في منزل مستأجر، حيث كان يقوم بإدارة العملية والتخطيط لها.

كما أشارت إلى أنّ الُمتهم قام بجمع وتركيب أجزاء المواد المتفجرة لتحضير القنابل للعملية ثم غادر البلاد قبل يومين من الاعتداء.

وبشأن حيثيات التفجيرين الانتحاريين، أظهرت التحقيقات أنّ "انتحاريَيْن" خرجا من المقر المذكور في كرمان بشكل منفصل ليتوجها نحو مقبرة الشهداء في المحافظة، حيث كان الهدف الرئيسي لهما تنفيذ العملية بقرب مرقد الشهيد سليماني، بحسب وزارة الأمن.

لكن بسبب التدابير الأمنية المكثّفة والحواجز الأمنية العديدة، تمّ تغيير السيناريو لينفذا المهمة خارج الأسوار وأبواب التفتيش، بحيث حدث التفجير الأول عند الساعة 14:55 على بعد 700 متر من مقبرة الشهداء، والثاني عند الساعة 15:15 على بعد ألفي متر من المقبرة، بحسب وزارة الأمن .

وفي السياق، أكّدت وزارة الأمن أنّ هناك معلومات أولية عن الانتحاري الثاني، لكن سيُعلن عنها حين إتمام التحقيقات.

وأفادت بإلقاء الجهات الأمنية القبض على 35 شخصاً في محافظات كرمان وسيستان وبلوشستان وخراسان رضوي وأصفهان وطهران وأذربيجان الغربية على علاقة بهذا الاعتداء الإرهابي.

وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، قد أعلن، في وقتٍ سابق، إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة في تفجيري كرمان الإرهابيين. كما أكّد وحيدي أنّ "الأوضاع تحت السيطرة"، وأنّ الحركات الإرهابية المدعومة من الأنظمة الإرهابية ستقع في قبضة قوة الأمن الإيرانية.