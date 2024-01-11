الخارجية اللبنانية تعلن تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأعربت الخارجية اللبنانية، في بيان، صدر اليوم الخميس، عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني.

وشكرت وزارة الخارجية والمغتربين لجنوب إفريقيا اتخاذ هذا الموقف المبدئي ومساعيها كافة.