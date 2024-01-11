معتقل محرر من بيت لحم: تعرضتُ للضرب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

قال المعتقل المحرر جميل إبراهيم الدرعاوي (43 عاما) من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، إنه تعرض قبل يومين لاعتداء بالضرب المبرح من السجانين، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأفاد الدرعاوي الذي أُفرج عنه، اليوم الخميس، بعد أن أنهى محكوميته البالغة أربعة أعوام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بأن السجانين اعتدوا عليه مجددا صباح اليوم قبل لحظات من الإفراج عنه.

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت انتهاكاتها بحق المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إذ يتعرضون لتعذيب قاسٍ، ووصف السجون اليوم بأنها كالمقابر، إلى جانب الوضع الصحي السيئ جدا الذي يعانيه العديد من المعتقلين.

ولفت الدرعاوي إلى أنه أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 18 عاما، في المرة الأولى 14 عاما، قبل أن يتم اعتقاله مرة ثانية والحكم عليه أربعة أعوام أمضاها في ظل أوضاع صحية صعبة.

وأشار إلى أنه خلال اعتقاله في المرة الثانية خضع لتحقيق عسكري قاسٍ، وتعرض فيه للتعذيب، ما أدى إلى خلع في الفك والكتف، وألم حاد في العمود الفقري تسبب بعدم قدرته على الوقف أو السير لمدة طويلة، كما فقد البصر في عينه اليمنى، فيما حُرم من تلقي العلاج.

وقال مدير مستشفى بيت جالا الحكومي الدكتور هيثم الهدري، إن المحرر الدرعاوي وصل إلى المستشفى في حالة إعياء كبيرة، وتبينت بالفحص الأولي إصابته برضوض في أنحاء جسده جراء الضرب، إضافة إلى معاناته صعوبة في المشي والنطق.