هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا بصعود أشخاص غير مصرح لهم على متن سفينة قبالة عُمان

فلسطين اليوم

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرا يفيد بصعود أشخاص غير مصرح لهم على متن سفينة بالقرب من سلطنة عمان صباح اليوم، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للانباء.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق، تلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني موضحة أنها غير قادرة على إجراء مزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، مضيفة في بيان على منصة إكس إن "السلطات تحقق في الحادثة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي أنشطة "مشبوهة".

وتتوعد القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ الكيان وذلك في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة على خلفية العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.