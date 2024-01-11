إسرائيل تعترف باستهداف الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال باستهدافه سيارة الزميل الصحفي حمزة دحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، وزميله مصطفى ثريا في غزة الأحد الماضي أثناء أدائهما مهمة صحفية في رفح جنوب القطاع.

وادعى جيش الاحتلال أن الصحفيين الاثنين كانا يسيّران طائرات بدون طيار بطريقة شكّلت خطراً على القوات الإسرائيلية قبل وقوع الغارة، وفق زعمه.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، حيث استهدفت عائلته واستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، كما تم استهداف وائل وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في ديسمبر/ كانون الأول 2023.