"قناة القدس اليوم" تنعى أحد صحفييها الذي ارتقى بقصف إسرائيلي على منزله

فلسطين اليوم

أعلنت "قناة القدس اليوم الفضائية" نبأ ارتقاء الزميل الصحفي في القناة "محمد جمال الثلاثيني" مع شقيقه صبحي في استهداف إسرائيلي غاشم على منزل العائلة جنوب قطاع غزة.

ونعت القناة في بيان، زميلها على طريق القدس والتحرير، مؤكدة مواصلة رسالتها الإعلامية المقاومة.

وكانت قناة القدس اليوم قد خسرت عدداً من كوادرها خلال الحرب المستمرة على غزة كان آخرهم الزميل الصحفي جبر أبو هدروس الذي استُشهد مع عدد من أفراد عائلته في قصف استهدف منزله في مخيم النصيرات وسط القطاع.