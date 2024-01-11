منظمة الصحة العالمية تلغي بعثة مساعدات طبية أخرى كانت مقررة إلى غزة

فلسطين اليوم

ألغت منظمة الصحة العالمية بعثة مساعدات طبية أخرى كانت مقررة إلى غزة يوم الأربعاء (10 كانون الثاني/يناير) بسبب مخاوف أمنية، وهو الإلغاء السادس من نوعه خلال أسبوعين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن هذه هي المهمة السادسة إلى شمال غزة التي تلغيها وكالة الأمم المتحدة لأنه لم تتم الموافقة على طلبات الزيارة أو الضمانات الأمنية المقدمة منذ زيارتها الأخيرة في 26 ديسمبر.

وقال مايك رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن استعادة نظام الصحة العامة في غزة حتى مع وقف إطلاق النار ستكون مهمة "ضائعة".

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، إنه يأمل في المضي قدمًا في مهمة منظمة الصحة العالمية المقررة يوم الخميس (11 يناير) إلى الشمال، ولكن تم بالفعل إلغاء حوالي 16 أو 17 من أصل 21 مهمة مخطط لها من الأمم المتحدة على نطاق أوسع حتى الآن هذا الشهر.