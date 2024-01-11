عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم السابع والتسعين من العدوان.

ووصلت جثامين ستة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس، جراء قصف الاحتلال المتواصل.

واستُشهد الصحفي محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان، في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما تعرضت مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة لقصف مدفعي مكثف.

وأعلنت مصادر طبية إصابة شاب بجروح خطيرة، جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية وسط شارع البحر.

ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 23357 شهيدا، بالإضافة إلى 59410 جرحى.