الجهاد الإسلامي: ندين قرار مجلس الأمن المجحف بحق اليمن الشقيق

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات القرار الذي أصدره مجلس الأمن، واصفةً إياه بالمجحف والذي يطالب اليمن بوقف ما أسماه القرار بالهجمات على السفن في البحر الأحمر، بذريعة أنها تهدد الأمن والسلم الدولي، في وقت لا يزال فيه العدوان الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت المدنية في غزة متواصلاً.

وأضافت الحركة في بيان، أن إصدار مثل هكذا قرار، دون مطالبة الكيان الإسرائيلي النازي بوقف مجازره والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المواد الأساسية بلا عراقيل، وهي الأهداف التي لأجلها تحركت حركة أنصار الله في اليمن لتحقيقها، هو تشجيع للكيان الصهيوني على مواصلة حرب الإبادة، وشراكة معه في هذه الحرب.

ولفتت الحركة إلى أن هذا القرار هو دليل إضافي على أن مجلس الأمن هو أحد أدوات القوى الكبرى المتحكمة فيه لتزييف الحقائق وشرعنة الإجرام الغربي وأداة ضغط على الشعوب التي تدافع عن حقوقها.

وحيّيت حركة الجهاد صمود الشعب اليمني العزيز والشقيق، مؤكدة أن شعوب الأمة مستمرة في المقاومة والصمود حتى رفع الظلم والهيمنة الغربية عنها.