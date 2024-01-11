200 خبير وبروفيسور قانون دولي يعلنون تأييد قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

فلسطين اليوم

أعلن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، تأييدهم الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة إسرائيل، لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وجاء في الرسالة التي يجري التوقيع عليها من الخبراء، "باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين".

يُذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا بدأت بإجراءاتها أمام محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ضد دولة إسرائيل، إذ طلبت من المحكمة التوصية باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.