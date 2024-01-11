الأونروا: 1.4 مليون نازح في ملاجئنا و323 استشهدوا في مراكز الإيواء

فلسطين اليوم

أفاد مكتب إعلام الأونروا في غزة بأن العاملين في الأونروا الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على القطاع بلغ 146 موظفاً.

وأوضحت الوكالة، في تقرير، أن ما يصل إلى 1,9 مليون شخص (أو أكثر من 85 بالمئة من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة، نزحوا من منازلهم وبعضهم نزح عدة مرات، حيث يتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

وأضافت الوكالة أن هنالك ما يقرب من 1,4 مليون نازح يلتجئون في 155 منشأة تابعة للأونروا في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك 160,000 في الشمال وفي مدينة غزة، وهنالك حوالي 400,000 آخرون قريبون من تلك المنشآت ويحصلون على المساعدات من الأونروا، كما أن هناك ما مجموعه 1,73 مليون نازح يتلقون المساعدة من الأونروا، وقد انخفض هذا العدد بحوالي 150,000 شخص حيث أجبرت العائلات على الانتقال بعيدا عن مرافق الأونروا بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى وخان يونس.

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على مراكزالأونروا أكدت الوكالة الأممية أنه تم الإبلاغ عن 222 حادثة أثرت على مباني الأونروا وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ 7 تشرين الأول (بعضها شهد حوادث متعددة أثرت على نفس الموقع)، وهذه تشمل 63 منشأة تابعة للأونروا أصيبت إصابة مباشرة بالإضافة إلى 69 منشأة مختلفة تابعة للأونروا أصيبت بأضرار جانبية.

كما تقدر الأونروا أن الاحتلال قتل ما لا يقل عن 323 نازحاً في ملاجئ الأونروا وأصيب 1,142 آخرين على الأقل منذ بدء الحرب.