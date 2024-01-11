سرايا القدس: مقاتلو كتيبة جنين نفذوا كمائن أوقعت إصابات مباشرة بين الجنود

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس في بيان صباح اليوم إن مقاتليها في كتيبة جنين يخوضون معركة التصدي والفداء ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي إقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين منذ ساعات.

وأكدت السرايا أن مقاتليها نفذوا كمائن نارية مركزة تضمنت تفجير عبوات وإطلاق صليات من الرصاص كان أخرها في حدود الساعة 5:40 فجراً، ما أدى لوقوع إصابات مباشرة وخسائر في الأرواح والعتاد، ولا زالت عملية التصدي قائمة وبقوة.