الضفة الغربية

سرايا القدس: مقاتلو كتيبة جنين نفذوا كمائن أوقعت إصابات مباشرة بين الجنود

الساعة 09:09 ص|11 يناير 2024

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس في بيان صباح اليوم إن مقاتليها في كتيبة جنين يخوضون معركة التصدي والفداء ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي إقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين منذ ساعات.

وأكدت السرايا أن مقاتليها نفذوا كمائن نارية مركزة تضمنت تفجير عبوات وإطلاق صليات من الرصاص كان أخرها في حدود الساعة 5:40 فجراً، ما أدى لوقوع إصابات مباشرة وخسائر في الأرواح والعتاد، ولا زالت عملية التصدي قائمة وبقوة.