قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد مداهمات وعملية تجريف واسعة

فلسطين اليوم

انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد تنفيذها عملية عسكرية تخللتها مداهمات واعتقالات ومصادرة أموال.

وكانت الاشتباكات المسلحة تجددت صباح اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين، في حين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غربي المدينة، وقامت بحملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل، وفيما أصيب شاب الرصاص الحي ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

وخلال اقتحامها قامت الآليات العسكرية بأعمال تجريف وتخريب شملت شبكات الصرف الصحي والكهرباء، كما جرفت الموقع الذي استشهدت فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة، بحي الهدف عند مدخل مخيم جنين.