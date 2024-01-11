ألمانيا والمجر تمنحان جنسيتهما لأسرى إسرائيليين لدى المقاومة في غزة

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر قولها إن ألمانيا والمجر منحتا الجنسية لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة.

وأضافت المصادر، التي لم تسمّها الصحيفة، أن الدولتين قامتا بهذا الفعل للعب الجنسية المزدوجة دورًا بالمفاوضات الجارية لتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويتظاهر أهالي الأسرى منذ أكثر من شهرين، مطالبين حكومة الاحتلال بالعمل على الإفراج عن ذويهم، وقد أفرجت المقاومة عن عدد من الأسرى مقابل إفراج الاحتلال عن نساء فلسطينيات وأطفال معتقلين.

لكن عملية تبادل الأسرى توقفت بعد استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، كما تم قتل عدد من الأسرى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وعند محاولة تحرير البعض منهم حيث قتلوا برصاص جنود الاحتلال.

من جهته أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، على عدم وجود أي مبادرات مطروحة بشأن الأسرى وما ينشره إعلام الاحتلال لتهدئة الرأي العام الداخلي.