7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في قصف منزل بخان يونس

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء ارتقوا وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غرب خان يونس..

واستهدف القصف الإسرائيلي أرضًا تأوي نازحين في منطقة عريبة شمالي مدينة رفح، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.

فيما دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب شرق خانيونس تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف.