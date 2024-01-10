حزب الله يحذّر أبناء القرى الأمامية من التجاوب مع اتصالات الاحتلال

فلسطين اليوم

حذّر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، من اتصالات الاحتلال الإسرائيلي بالأهالي في لبنان، لتحصيل معلومات عن المقاومة في قرى الجنوب.

وقال الإعلام الحربي، في بيان، إنّ "العدو يبحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن المقاومة في قرى الجنوب، بعد تدمير أجهزة التنصت"، مشيراً إلى أنّ "العدو يلجأ إلى الاتصال ببعض أهالينا من أرقام تبدو لبنانية عبر الشبكتين الثابتة والخليوية".

كما أوضح البيان أنّ "الهدف من اتصالات العدو هو الاستعلام عن بعض الأفراد، وأماكن وجودهم ووضعية بعض المنازل"، لافتاً إلى أنّ "العدو ينتحل في اتصالاته صفات متعددة كقوى الأمن والأمن العام اللبناني وهيئات إغاثية".

كذلك، أشار إلى أنّ "المتصل من جهة العدو يتحدث بلهجة لبنانية، ويسعى لمعلومات حول أفراد عائلة المتصَّل به"، مضيفاً أنّ "العدو يستغل هذه المعلومات للتبثت من وجود الإخوة المجاهدين في بعض البيوت لاستهدافها".

وتابع البيان: "نهيب بأهلنا وخصوصاً أبناء القرى الأمامية عدم التجاوب مع المتصل في أي عملية استعلام"، مردفاً: "نهيب بأهلنا المبادرة إلى قطع الاتصال فوراً ثم المسارعة إلى إبلاغ الجهات المعنية".