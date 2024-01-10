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حزب الله يستهدف بالأسلحة الصاروخية موقعي الجرداح والمرج الإسرائيليين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، أنّ مقاوميها استهدفوا نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وحققت فيها إصابة مباشرة أيضاً.
يأتي ذلك في سياق مواصلة المقاومة عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمّعاته على طول الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، دعماً لقطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية.