"بشائر النصر المبين" ملتقى علمائي في بيروت: للتظاهر امام سفارات العدو بكل العالم لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

عقد الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، وتجمع العلماء المسلمين في لبنان، والملتقى العلمائي العالمي، ومجلس علماء فلسطين في لبنان، أمسالثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، ملتقى "بشائر النصر المبين"، انتصاراً لبطولات المقاومة في غزة الصمود وفي دول محور المقاومة،واستنكاراً للجريمة الصهيونية النكراء بحق الشهيد الشيخ صالح العاروري، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قائد فيلق القدسالحاج قاسم سليماني، والحاج أبو مهدي المهندس.

والقى كل من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشيخ علي ابوشاهين، وممثل حركة حماس في لبنان، الدكتور احمد عبد الهادي، ورئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين الشيخ الدكتور حسانعبد الله، ورئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، كلمات افتتاحية أكدت على استمرار المقاومة ضد العدو الصهيونيعلى جميع الجبهات مهما كان الثمن.