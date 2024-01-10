كمائن وهاون وتفجير دبابات.. لا راحة للعدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ مجاهديها استهدفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة الـ"RPG" شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأكّدت أيضاً أنّ مجاهديها قصفوا التحشدات العسكرية الإسرائيلية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط منطقة المحطة في خان يونس.

كما قصفوا بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

نشرت كتائب القسّام - الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر استدراج مجاهديها قوة إسرائيلية راجلة إلى أحد الأنفاق وإيقاعهم في كمين محكم في منطقة الشيخ رضوان، نهاية الشهر الماضي.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها فجّرت نفقين بقوة إسرائيلية، بعد أن اقتربت إلى فوّهتي النفقين، مؤكدةً أنها أوقعت جنود القوة بين قتيل وجريح.