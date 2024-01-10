عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تطالب الحكومة بقبول "أي صفقة"

فلسطين اليوم

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الأربعاء، الحكومة بقبول "أي صفقة تعرض عليها" لإطلاق سراحهم، وذلكبالتزامن مع نشر الإعلام الإسرائيلي تقريرا عن عرض قطري جديد بهذا الخصوص.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه "تم تسليم اقتراح جديد لصفقة إطلاق سراح الرهائن إلى إسرائيل من قطر".

وأشارت إلى أنه "بحسب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحابالجيش الإسرائيلي من القطاع".

تقدم اقتراح غامض حول خروج قادة "حماس" من غزة، حيث لم يتم تأكيد ذلك رسميًا من قِبل إسرائيل أو قطر أو "حماس". سيعرضالاقتراح أمام مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري السياسي الأمني في اجتماع الليلة لبحث "اليوم التالي" في غزة بعد انتهاءالحرب.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تطالب بالقبول بأي اقتراح، حيث أعربت عن أملها في أن يتيح الاقتراح الجديد فرصة للمصالحة. وفقًالتصريحات الموقع الإخباري "تايمز أوف إسرائيل"، أشارت عائلات الأسرى إلى أن التقارير حول الصفقة الجديدة تثير الأمل بمستقبلأفضل لأحبائهم، مؤكدة ضرورة عودة المختطفين بأمان.

تجدر الإشارة إلى أن "حماس" شنت هجومًا في أكتوبر الماضي على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، والتفاوض جارٍ حول صفقةتبادل تشمل إطلاق سراح المختطفين في إطار هدنة إنسانية سابقة.