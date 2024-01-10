المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع جيش الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" إنها استهدفت موقع المرج "الإسرائيلي" في جنوب البلاد بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيقها إصابة الموقع بشكل مباشر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطائرات المعادية شنّت غارات على أحراج اللبونة، شرق الناقورة، ، وعلى بلدتي بيت ليف وحانين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جبل بلاط في خراج مروحين ، والاطراف الشرقية لبلدة ام التوت في القطاع الغربي، و تلة حمامص بسردا، وباب ثنية قرب منطقة الشاليهات في الخيام، إضافة إلى أطراف بلدتي كفركلا وديرميماس ومنطقة العويضة بين بلدتي كفركلا وعديسة.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد نابغ أحمد القادري “أبو علي” من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان الذي ارتقى على طريق القدس.