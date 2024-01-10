لأول مرة.. "إسرائيل" تمثل أمام محكمة العدل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

فلسطين اليوم

تمثل "إسرائيل" لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس في القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضدها بتهمةالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني .

ورفعت جنوب أفريقيا قضية من 80 صفحة موثقة، جعلت اسرائيل تقف على قدم واحدة، لأن قرار المحكمة نافذ وان قادتها العسكريينوالسياسيين عرضة للسجن والملاحقة.

وعليه قررت "إسرائيل" إرسال كبار الخبراء القانونيين، منهم أحد الناجين من الهولوكوست، إلى لاهاي هذا الأسبوع لمواجهة اتهاماتبارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

عيّنت "إسرائيل" رئيسًا سابقًا للمحكمة العليا كخبير قانوني في قضية جنوب أفريقيا، حيث يشارك في تشكيل محكمة الأساسيين الخمسةعشر. تعاقبت على تعيين محامي بريطاني وخبير في القانون الدولي في فريق الدفاع. وتطمح إلى تفوق خبرائها للرد على اتهامات الإبادةالجماعية من جنوب أفريقيا وتجنب إصدار محكمة قرارًا بوقف القتال.

والرأي العام في جنوب أفريقيا يرى تشابهًا بين سياسات إسرائيل ونظام الفصل العنصري السابق، وقد تواجه إسرائيل عقوبات أممية فيحال عدم الالتزام بقرار المحكمة.