استشهاد الصحفي أحمد بدير بقصف "إسرائيلي" في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم الأربعاء، الصحفي أحمد بدير، عقب قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى،في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح مقتضب، إن الزميل الصحفي أحمد بدير، ارتقى شهيدًا نتيجة قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

ونوه "الإعلامي الحكومي" إلى أن الشهيد الصحفي "بدير" كان يعمل في مؤسسة بوابة الهدف الإعلامية، قبل استشهاده مساء اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن "جيش الاحتلال يضلل الرأي العام ويقصف منزلاً مأهولاً ملاصقاً لمستشفىشهداء الأقصى في دير البلح بعد أن قال عنها منطقة آمنة ويقتل ويصيب 40 شهيداً وجريحاً".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد قالت في تصريح سابق، إن قوات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى شهداء الأقصىبالأحزمة النارية، ما تسبب بأضرار مادية بالغة في الجدران وسيارات الخدمات الصحية.

وأمس الثلاثاء، أُعلن عن استشهاد الإعلامية هبة العبادلة وابنتها "جودي"، جرّاء قصف "إسرائيلي" استهدف منزلها في مدينة خان يونس،جنوبي القطاع.

ووفق المعطيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن عدد شهداء الإعلام الفلسطيني قد ارتفع منذ بداية الحرب"الإسرائيلية" على القطاع في 7 أكتوبر 2023 إلى 113 شهيدًا.