الصليب الأحمر: مستشفيات شمال القطاع لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية

فلسطين اليوم

قال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مستشفيات شمال قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية.

وأضاف أن المستلزمات الطبية في قطاع غزة لا تكفي إطلاقا لإغاثة الجرحى والمرضى.

وأكد المدير الأممي في تصريحه بأن الوضع صعب في كل المستشفيات بقطاع غزة وهذا غير مقبول وخطير، وتابع:"نقوم أحيانا بعمليات استجابة في شمال القطاع عندما يسمح الوضع".

كما طالب أطراف النزاع بتحمل مسؤولياتهم في احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين مشدداً على أهمية تواصل النشاط الدبلوماسي لمناشدة الدول التي لها تأثير على الأطراف.