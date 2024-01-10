حماس: المواقف الاميركية من الدعوى لمحاكمة الاحتلال هي استخفاف بالقانون الدولي

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المواقف الأمريكية من الدعوى في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال استخفاف بالقانون الدولي ومحاولة أمريكية لتعطيلها.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الصهيوني، للنظر في جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة؛ هي استخفاف بالقانون الدولي، ومحاولة أمريكية لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها، في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية مجدداً إلى التوقف عن سياساتها التي تُطيل أمد العدوان والإبادة المرتَكَبة في قطاع غزة، والعمل فوراً على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكفّ عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيوني.