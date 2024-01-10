الاحتلال يجرف 6 دونمات في تل الرميدة ودونمين في خلايل اللوز

فلسطين اليوم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أرضا تبلغ مساحتها 6 دونمات في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن آليات الاحتلال جرفت الأرض التي تعود ملكيتها للبلدية، وهي مزروعة بـ50 شجرو زيتون معمرة، وتقع بين حي "الكرنتينا" جنوباً، ومنطقة تل الرميدة، تمهيداً للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى نصب بوابة حديدية عند مدخل الأرض.

واستنكر أبو سنينة تجريف الأرض، وحذر من خطورة هذا الاعتداء الذي يُسهم في تهويد قلب مدينة الخليل، وربطها بالمستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف، أن هذا الاعتداء يُنذر بالمزيد من الانتهاكات والتعديات، وأن البلدية تتابع القضية بشكل قانوني، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد الخليل.

وفي السياق نفسه، جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، دونمين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال جرفت أرضا مساحتها دونمين، تعود للمواطن عمر إسماعيل عيسى.

وتتعرض منطقة خلايل اللوز منذ فترة الى هجمة استيطانية شرسة، تتمثل بتجريف الأراضي والاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.