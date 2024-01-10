تظاهرة في رام الله احتجاجاً على زيارة بلينكن والدعم الأميركي للعدوان على غزة

فلسطين اليوم

تظاهر فلسطينيون في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الضفة الغربية، ورفضاً لمواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة للعدوان على غزة.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعدما دعا ناشطون وحراكات شبابية إلى المشاركة في فعالية حاشدة على دوّار المنارة في رام الله اليوم الأربعاء، رفضاً لزيارة بلينكن.

وحثّ ناشطون على المشاركة الواسعة في هذه الفعالية، ورفض استقبال وزير الخارجية الأميركي في رام الله، مؤكّدين أنّ الولايات المتحدة هي شريكة في حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال على قطاع غزة منذ 3 أشهر.