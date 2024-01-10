القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة أمريكية بصواريخ بالستية ومسيرات

فلسطين اليوم

‏أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي السريع إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أميركية.

وقال العميد السريع، في بيان، إن العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا.

‏كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة.

‏وشدد السريع على حرص القوات المسلحة المنية على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمرِ والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة.