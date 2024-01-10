"الجنائية الدولية" تحقّق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في غزة

فلسطين اليوم

أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تحقق في جرائم بحق صحفيين،ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله، إنه يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من مكتب المدعي العام، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين المحتلة.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر، أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية للعدوان على القطاع.