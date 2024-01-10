نقابة الصحفيين تدين قرار محكمة الاحتلال رفض دخول الإعلام الدولي إلى غزة

فلسطين اليوم

دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار محكمة الاحتلال العليا رفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القرار إمعان من مؤسسات الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين، وانتهاك صارخ لحرية الإعلام، وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب، وتضاف إلى جرائمها المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110 صحفيين.

وطالبت كل المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، من أجل التغطية الاعلامية لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد المدنيين.