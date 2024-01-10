عشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة لليوم الـ96 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مرتكبة مجازر دامية بحق المدنيين العزل.

ففي شمال القطاع، سجل استشهاد 6 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق الساحلي، في منطقة الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عسلية في بلدة جباليا.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، عشرات القذائف الصاروخية صوب منازل المواطنين في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في الوسط، قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم دير البلح، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي، ونتج عن ذلك استشهاد 20 مواطناً على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي الجنوب، استشهد 15 مواطناً وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ منزلاً مأهولاً يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن شهداء وجرحى، غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة وشمال القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالإعدام على 800 ألف نسمة في شمال قطاع غزة، نتيجة الانهيار المستمر للقطاع الصحي، في ظل القصف الإسرائيلي وغياب المساعدات الطبية.

وأشار القدرة إلى أن الطواقم الطبية عاينت حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً غير تقليدية، في حين ليس لدى المستشفيات مستلزمات لمواجهة الحالات الخطرة التي تواجهها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23210 شهداء، و 59.167 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.